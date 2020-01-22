Общество

В ресторане Munhell в канун Дня всех влюбленных пройдет Stand Up вечер

13 февраля в канун Дня всех влюбленных в ресторане Munhell в Пскове пройдет Stand Up вечер с интересными гостями: Владос Алешин - финалист проекта «Открытый микрофон», резидент «Не спать» на ТНТ, Влад Васильев - полуфиналист телепроекта «Открытый микрофон», Самвел Гиновян - финалист проекта «Открытый Микрофон» на ТНТ, Илья Куруч - участник телепроекта «Открытый микрофон», участник StandUP фестивалей в Москве и СПб, финалист StandUP Battle Павла Воли.

StandUp - это формат шоу, объединяющий лучших комиков Петербурга. Приглашённые участники концерта в ресторане «Munhell» готовят свои лучшие монологи, чтобы погрузить зрителя в атмосферу настоящего стендапа. Многолетний опыт выступлений на концертах и популярных телепроектах ТНТ позволяет комикам создать по-настоящему качественную и живую программу.

Организаторы вечеринки призывают псковичей приготовиться «к ударной дозе безутешной стендап-комедии и огненным выстрелам острого юмора в ресторане Munhell».

Вечер состоится 13 февраля, начало в 19.30.

Подробности и резерв билетов: 667383, ресторан Munhell: Псков, Октябрьский проспект, 27а.