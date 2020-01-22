В ресторане Munhell в канун Дня всех влюбленных пройдет Stand Up вечер

13 февраля в канун Дня всех влюбленных в ресторане Munhell в Пскове пройдет Stand Up вечер с интересными гостями: Владос Алешин - финалист проекта «Открытый микрофон», резидент «Не спать» на ТНТ, Влад Васильев - полуфиналист телепроекта «Открытый микрофон», Самвел Гиновян - финалист проекта «Открытый Микрофон» на ТНТ, Илья Куруч - участник телепроекта «Открытый микрофон», участник StandUP фестивалей в Москве и СПб, финалист StandUP Battle Павла Воли.
Организаторы вечеринки призывают псковичей приготовиться «к ударной дозе безутешной стендап-комедии и огненным выстрелам острого юмора в ресторане Munhell».
Подробности и резерв билетов: 667383, ресторан Munhell: Псков, Октябрьский проспект, 27а.