Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Ведущие программы - Александр Савенко и Любовь Кузнецова - обсудят с вице-губернатором основные положения Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию, вопросы, связанные с реализацией нацпроектов на территории Псковской области и другие актуальные темы жизни региона.
Вопросы Вере Емельяновой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.