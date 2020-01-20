Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ведущие программы - Александр Савенко и Любовь Кузнецова - обсудят с вице-губернатором основные положения Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию, вопросы, связанные с реализацией нацпроектов на территории Псковской области и другие актуальные темы жизни региона.

Вопросы Вере Емельяновой можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.