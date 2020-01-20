Общество

«Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не планируется - Тала Нещадимова

«Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не планируется. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«За историю метеонаблюдений, начиная с 1994 года, самая короткая зима была 2014 года - с конца января плюс 28 дней.Начиная с 2000 года этот период признан как самый теплый на европейской территории за весь период инструментальных наблюдений. Нам кажется, что теплее не было, но в декабре 2006 года среднесуточная температура была +3,1 градуса, в декабре 2019 году - всего лишь +1,7 градуса», - сообщила она.

«В декабре 1978 года температура в Псковской области была ниже 40 градусов, в 1989 году январская средняя температура не перешла через ноль. Возможно, в этом году мы в январе перебьем тот рекорд, и температура будет положительной», - не исключила Тала Нещадимова.

Зимняя морозная погода, которую хотят видеть псковичи, по ее словам, определяется формированием сибирского максимума. В ближайшие два дня сохранится юго-западный и западный ветер. «Говорить о том, что зимы не будет совсем, мы не можем, но холодной зимы мы уже не планируем. Февральские морозы будут только ночью, при самом хорошем сценарии температура будет снижаться в первой декаде февраля», - пояснила Тала Нещадимова.

Были годы, по ее словам, когда минусовые ночные температуры в марте были до -15-20, но дневные достигали плюсовых значений. Поэтому хорошей зимы в марте быть не может.