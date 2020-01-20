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Эксперт: Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле

Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина.

«Ситуация, когда на Псково-Чудском водоеме нет льда, наблюдается впервые, с экономической точки зрения это дает положительный эффект. С 1 января рыбодобывающие организации осваивают квоты на вылов на этом водоеме и других озерах, - пояснила она. -

Раньше относительно теплые зимы на какое-то время сопровождались установлением ледостава, а потом он начинал двигаться, и это несло негативный эффект. Рыболовство начиналось в феврале ввиду отсутствия устойчивого льда и действия запрета на выход на лед».

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Теплая зима, по словам Татьяны Козиной, благоприятно влияет на запасы судака и окуня.

«Отзывы о вылове судака очень хорошие по сравнению с осенью прошлого года. Биомасса и количество высокое, помех никаких на вылов нет», - отметила зампредседателя комитета, добавив, что запасы снетка, ряпушки и сига наоборот на начало года низкие.

В целом, по ее словам, достаточно просто получить разрешение на вылов рыбы в промышленных целях.