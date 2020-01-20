Общество

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи

В Псковской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на этот год предусмотрено 20 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, это позволит предоставить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья 22 молодым семьям, которые являются участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей области» государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

Соответствующее соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей заключено региональным Комитетом по социальной защите с Минстроем России. В настоящее время специалистами комитета заключены соглашения с семи муниципальными образованиями, в которых имеются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы и включенные в список молодых семей-претендентов на получение соцвыплат.

В настоящее время проводится организационная работа по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства). Данные свидетельства будут оформлены и вручены в марте текущего года.