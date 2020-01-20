Общество

Бесснежная зима в Псковской области убавила интерес охотников к добыче животных

Бесснежная зима убавила интерес охотников к добыче животных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина.

По ее словам, величина снежного покрова влияет на объекты животного мира. «Для крупных копытных животных высокий рыхлый снег более предпочтителен, чем невысокий, но с настом - тогда у них нет доступа к кормовой базе. Отсутствие снега и тот факт, что поверхность земли не замерзла, хорошо влияет на объекты животного мира. Снежные зимы, кстати, более негативно влияют на птиц, чем на животных - когда снег лежит, птицам сложно получить питание, и их часть мигрирует», - рассказала Татьяна Козина. Также она напомнила, что в многоснежные зимы 2010 и 2013 годов произошло резкое снижение численности косули. Это связано с тем, что им было сложно получать доступ к кормовой базе.

Также в эту зиму наблюдается снижение активности охотников и браконьерства. «Тяжело отслеживать животных - следов нет», - пояснила замредседателя комитета.