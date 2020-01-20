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Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО

Псковичка Светлана Шумейко, представительница России на конкурсе Grandma Universe («Миссис бабушка Вселенная») выиграла титул «GrandMa Planet». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете конкурса «Мисс Псков - Мисс Псков Бабушка», финальное шоу конкурса проходило в столице Болгарии - Софии - 21 января. Конкурс состоялся в зале отеля «Монтесито» на 200 персон, в историческом центре столицы.

В финале участвовало 12 бабушек из разных стран, которые представили свои национальные костюмы, блистали в вечерних нарядах и показали свои таланты. Светлана Шумейко презентовала свою коллекцию меховых изделий: «Мне было очень приятно, что мои работы были высоко оценены и тепло приняты зрителями и организаторами конкурса. Отдельную благодарность хочу сказать организаторам, которые помогли с подбором моделей для организации показа. Это было очень здорово!»

Награждение победительниц проходило за полночь, но это не помешало псковичам следить за развитием событий и переживать за Светлану.

«Это был большой праздник музыки, красоты и материнства! Я получила потрясающие эмоции от участия в проекте. Новые знакомства, эмоции - я даже не знаю как все описать словами! Я счастлива! Меня даже позвали жить в Болгарию (смеется). Спасибо всем, кто меня поддерживал! Я даже не знала, что у меня столько друзей и поклонников! Я возвращаюсь победительницей и абсолютно счастливой женщиной!».

Напомним, Светлана Шумейко родилась в многодетной семье с шестью детьми. По образованию педагог, но при этом всегда увлекалась дизайном одежды. Именно поэтому сегодня она совмещает сразу две профессии: преподает в Изборском лицее и руководит ателье по пошиву изделий из меха. Одно из главных условий для участниц было - наличие внуков или возраст от 45 лет. Светлане Шумейко - 51 год, она воспитывает четырех дочерей и двух внучек.

Группа «Миссис Бабушка Псков», соцсеть «Вконтакте»