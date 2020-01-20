Общество

Почти 50% озер Псковской области подвержены эффекту цветения

Почти половина озер Псковской области подвержены эффекту цветения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 22 января доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин.

По его словам, к такому эффекту приводит массовое размножение сине-зеленых водорослей. «Снижается прозрачность водоема, мало света проникает к донным (растущим на дне — ред.) растениям, которые поставляют кислород в водоем. Весь выделяемый сине-зелеными водорослями кислород в таких условиях оказывается в атмосфере», - пояснил Анатолий Истомин. Для рыб это дает проблему дефицита кислорода, добавил он.