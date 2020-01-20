Общество

Температурный рекорд побит в Пскове 21 января

Температурный рекорд побит в Пскове 21 января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«21 января в Пскове температура воздуха достигла +7,3 градуса. Для сравнения, в 1993 году в этот день было 5 градусов», - сообщила она. Этот пример, по словам Талы Нещадимовой, подтверждает, что по сути мы превышаем экстремумы, которые были раньше.

В целом к аномальной зиме она относится философски. «Природа мудрее нас. Мы ничего не можем сделать в этой ситуации, и надо просто это принять. Мы на Земле лишь гости», - отметила Тала Нещадимова.

Между тем, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин отметил, что «для нашего региона происходит выравнивание температур по сезонам года». «Особенно заметно размазывание самого теплого периода года. И на фоне этого увеличивается количество экстремальных явлений природного характера - ураганные ветры, частота паводков», - констатировал профессор.

«Псковская область в этом смысле благополучна. Здесь не будет происходить ничего критичного, даже если зима все время будет такой», - добавил Анатолий Истомин.