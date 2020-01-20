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Общество

Вера Емельянова: Мы приветствуем новый состав правительства

22.01.2020 13:38|ПсковКомментариев: 9

Мы приветствуем новый состав правительства. Такое заявление в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сделала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Что касается социального блока правительства, то это высокопрофессиональнее люди, с которыми у нас уже был контакт. Мы сегодня четко понимаем, что это люди смогут быстро и оперативно включиться в решение тех задач, которые обозначил президент в своем Послании», - высказалась она.

Первый вице-губернатор также отметила, что для Псковской области важно и взаимодействие с куратором региона, Денисом Мантуровым, который возглавляет блок правительства, связанный с промышленностью. «Нам очень ценен опыт взаимодействия с этим министерством. Для Псковской области индивидуальная программа социально-экономического развития - очень важный механизм в качестве экономического блока и в достижении тех решений, которые нам были необходимы долгие годы», - подчеркнула Вера Емельянова.

Гость студии назвала беспрецедентными те меры, которые обозначены в Послании президента. «Сложная демографическая история, которую мы переживаем не одно десятилетие, - это ключевой вопрос для нашего региона. Он четко совпал с основным вектором Послания президента. Мы решаем эту задачу на территории региона, в том числе, пользуясь ресурсами нацпроектов. Масштаб этих ресурсов должен быть кратно увеличен, и это было очень четко обозначено президентом. Это позволит получить более быстро и более качественные результаты», - заключила Вера Емельянова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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