Общество

Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных - Татьяна Козина

Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных, в том числе бешенства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина, рассказывая о том, как бесснежная зима влияет на животный мир псковского региона.

По ее словам, волки достаточно часто ходят в населенные пункты. Из областного бюджета выплачиваются компенсация за их добычу. «Эта работа ведется постоянно, но прессинг есть», - констатировала зампредседателя комитета.

«Для волка климатические условия не так важны, но такая погода, как этой зимой, способствует тому, что более активно развиваются болезни, в том числе бешенство. При такой погоде заболевшее животное более длительное время может находиться в нездоровом состоянии, и инфекции могут распространяться», - пояснила Татьяна Козина.

О том, как переживают эту зиму бурые медведи, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин. «Сейчас достаточно комфортная температура для зимнего сна. При этом у медведя нет глубокой спячки, у него нормальная температура, снижается сердцебиение», - пояснил профессор, добавив, что «зимой медведя обычно будят мощные оттепели, когда много воды».

«Бурый медведь - это интеллектуальные животные с богатым жизненным опытом», - пошутил Анатолий Истомин. Больше от аномального тепла, по его словам, страдают белые медведи, обитающие в приполярных областях в северном полушарии: «Огромными группами они ходят в населенные пункты. Льда нет, а он им нужен для отдыха и охоты». В скором времени, по мнению профессора, следует ожидать увеличения численности гибридов бурых и белых медведей. «Такие прецеденты уже есть в Канаде. Есть уже гибриды второго поколения», - пояснил он.

В целом Анатолий Истомин не считает, что потепление является «суперновизной» для Арктики: «50 - 30 тысяч лет назад на побережье Северного Ледовитого океана было теплее, чем сейчас, на 15 градусов».

Также профессор отметил, что в связи с теплой зимой жителям псковского региона нужно быть готовыми к увеличению численности клещей. «Случаи регистрации активных клещей в зимний период тоже имеют место», - предостерег он.