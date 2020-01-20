Общество

Первый вице-губернатор: Необходимо увеличить рождаемость первых детей в Псковской области

Увеличение рождаемости - это глобальная государственная задача, поэтому государство будет всеми возможными мерами содействовать этому процессу. Такое заявление в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сделала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она напомнила, что в стране появляются дополнительные меры поддержки при рождении первого и второго ребенка, а также поддержка бедных семей с детьми до 7 лет.

«Председатель правительства уже распорядился подготовить соответствующие поправки в бюджет страны. Задача стоит такая, чтобы уже с начала года этими мерами поддержки смогли воспользоваться семьи», - добавила первый вице-губернатор Псковской области.

Она также напомнила, что продлена программа маткапитала, а также увеличен его размер. «И мы сегодня региональный маткапитал не просто сохранили, но и развиваем это направление. Важна и работа над тем, чтобы мама могла трудоустроиться, получить образование, эти задачи тоже важно решать, в том числе с помощью нацпроектов. Параллельно это будет влиять на снижение бедности, которое в последние годы в регионе уже отмечается - с 19 до 17% снизилась доля бедных», - отметила Вера Емельянова.

В то же время она указала на снижение рождаемости в целом в стране и у нас в регионе в частности. «Мы наблюдаем увеличение рождаемости третьего и последующих детей, но нам важно добиться увеличения доли рождения первого ребенка. Это глобальная государственная задача, поэтому государство будет всеми возможными мерами содействовать этому процессу. С другой стороны, очень важно снижать уровень смертности. Здоровый образ жизни, повышение социального благополучия. Уже есть положительная тенденция - у нас естественная убыль населения уменьшилась практически в два раза. И темпы снижения в Псковской области выше, чем в среднем по России, но нам есть еще над чем поработать. Нам нужны дополнительные ресурсы, чтобы запутать дополнительное медицинское оборудование, и привлекать новые кадры в сферу здравоохранения», - заключила Вера Емельянова.