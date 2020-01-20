Общество

В подразделениях ЛРР псковской Росгвардии с 1 февраля изменяется график приема граждан и юрлиц

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии изменяется график приема граждан и юридических лиц.

С 1 февраля в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия осуществляется во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также в первую и третью субботу каждого месяца с 09.00 до 12.30.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, юридических лиц по вопросам частной охранной и детективной деятельности будут принимать в понедельник и среду с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Отделения лицензионно-разрешительной работы на районном уровне осуществляют прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частных охранников во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также третью субботу каждого месяца с 08.30 до 12.30.

Телефоны для справок: (8112) 73-41-16 и (8112) 73-41-15.