Общество

Первый вице-губернатор рассказала о поддержке ветеранов ВОВ и детей войны

Власти Псковской власти рассчитывают, что решения федерального центра позволят региону оказывать более существенные меры поддержки детям войны. Об этом в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«На всех уровнях озвучивается, что эта категория требует внимания. Мы сделали первый шаг – мы отнесли тех, кто подходит под эту категорию, к получателям ветеранских выплат. Мы рассчитываем, что дальнейшие федеральные решения позволят нам оказать более существенные меры этим людям. Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию с региональным бюджетом, мы на областном уровне пока не можем позволить себе большего», - высказалась она.

Вера Емельянова призвала ветеранские, общественные организации инициировать тему поддержки детей войны со своей стороны, чтобы псковские власти могли «работать точечно и конкретно».

Кроме того, первый вице-губернатор заявила, что сверхзадача, которую ставят перед собой власти региона в связи 75-летием Великой Победы, - отдать дань благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

«9 мая – святой для нас день, святой праздник. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы и до последующих поколений донести достоверные события периода Великой Отечественной войны», - добавила Вера Емельянова.

Она напомнила, что президент уже озвучил решение по социальной поддержке ветеранов ВОВ – они получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей. «Псковская область увеличивает выплату ветеранам до 10 тысяч рублей и обязуется выполнить их в полном объеме. Кроме того, мы оказываем индивидуальную поддержку каждому ветерану ВОВ. Эту тему мы будем регулярно освещать», - заключила первый вице-губернатор.