Общество

Вера Емельянова: С 2025 года Псковская область начнет прирастать населением

До конца 2024 года в Псковской области рождаемость и естественная убыль населения должны сравняться, а затем регион выйдет на прирост населения. Такой оптимистичный прогноз в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сделала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

По ее словам, результат работы по национальным проектам, как минимум, должен привести к приросту населения Псковской области. «Сегодня в Псковской области естественная убыль населения составляет 5 тысяч человек, а десять лет назад она была – 10 тысяч человек. Уже есть положительная тенденция. До конца 2024 года, и мы можем сделать такой оптимистичный прогноз, смертность и рождаемость сравняются, а затем мы перейдем к повышению рождаемости», - поделилась первый вице-губернатор региона.

Вера Емельянова подчеркнула, что, по ее мнению, это реальная, выполнимая задача. «Это будет самая серьезная наша победа. Это будет еще и признак увеличения доходов и повышения уровня жизни в регионе», - заключила она.