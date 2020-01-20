Общество

Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем - Вера Емельянова

В Псковской области все работы по строительству детских садов и яслей выполняются в полном объеме. Такое заявление в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сделала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В прошлом году мы открывали новые современные детские сады, и уже перед новым годом они начали свою работу. Мы продолжим увеличение количества таких учреждений в регионе. Дополнительно необходимо в Пскове, Великих Луках и Псковском районе построить детские сады, мы пишем соответствующие заявки в федеральный центр. Также необходимо дополнительно построить и новые школы, а в приграничных районах некоторые школы требуют серьезного капитального ремонта», - поделилась она.

Вера Емельянова напомнила, что в этом году стартует новая программа Минпросвещения по объектам, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте. Псковская область, по ее словам, намерена активно участвовать в этой программе.

«В этом году обязательно закончим и сдадим школу-новостройку и завершим капитальный ремонт школы №6 в Великих Луках, а также построим два детских сада в Пскове. Вместе с администрацией областного центра мы определяем контур, как разгрузить вторую смену и сформировать правильную логистику. На повестке - как минимум два новых объекта, и пристройки к школам тоже рассматриваются», - рассказала первый вице-губернатор.

«Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем», - заключила Вера Емельянова.