Общество

Проблемы псковских поликлиник будут решены за счет федеральной программы - Вера Емельянова

«То, что есть проблемы с поликлиниками в Пскове, в том числе с детской, мы знаем, но мы ведем работу, чтобы эту ситуацию переломить», - такое заявление сделала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня мы готовимся к реализации программы по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи. Такую программа область в федеральный центр уже представила, надеемся, что в ближайшее время мы ее защитим. Средства по федеральной программе превысят 500 млрд рублей - они будут выделены всем регионам страны. С их помощью можно будет отремонтировать уже имеющиеся поликлиники и построить новые в городах, а также приобрести мобильные комплексы, ФАПы для районов», - поделилась она.

Первый вице-губернатор также сообщила, что в Псковской области уже просчитали суммы, которые потребуются для реализации задач, озвученных в Послании президента.

«Следуя новым темпам, скоростям и установкам, в социальной сфере необходимые средства составят не менее 6 млрд рублей. При этом 1 млрд рублей понадобится только в ближайшие годы. На снижение экологических проблем – более 20 млрд рублей. Средства серьезные, но мы опять же ссылаемся на Послание президента», - уточнила гость студии.

Кроме того, она отметила, что Псковская область рассчитывает получить в приоритетном порядке дополнительные средства на обеспечение квартирами детей-сирот. «Ожидаем в 2020 году при обсуждении поправок в федеральный бюджет решения и по данному вопросу. Решить его своими средствами не представляется возможным. Наш регион войдет в число приоритетно претендующих на эти средства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Кроме этого, мы получили право софинансирования в 1%, что также является серьезным подспорьем. При соответствующих решениях, я уверена, у нас и эта проблема будет более энергично решаться», - заключила Вера Емельянова.