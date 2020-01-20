Общество

В Псковской области предотвратили попытку ввоза крупного рогатого скота без документов

20 января в Невельском районе Псковской области на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было приостановлено движение автомобиля «Газ». В грузовом отсеке транспортного средства, которое следовало из Республики Беларусь в Псковскую область, были выявлены четыре головы крупного рогатого скота.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росссельхознадзора, в ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы установили, что коровы перемещались в транспортном средстве, непредназначенном для перевозки животных, без подтверждающих происхождение животных и проведение диагностических исследований, обработок ветеринарных сопроводительных документов, средств идентификации - ушных бирок, клейм, выщипов.

Должностные лица управления Россельхознадзора запретили перемещение четырёх коров по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформили акт о возврате животных в Республику Беларусь.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.