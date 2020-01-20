Общество

116 жилых домов построено в Великих Луках в минувшем году

В администрации города Великие Луки 21 января прошло традиционное общегородское совещание. Его открыла исполняющая обязанности главы администрации города Юлия Ярышкина. Она ознакомила присутствующих с основными показателями социально-экономического положения города за январь-ноябрь 2019 года.

«Согласно статистическим данным объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-ноябрь 2019 года составил 65 млрд. 608,1 млн. рублей или 112,1 % к аналогичному периоду 2018 года, в том числе обрабатывающие производства 52 млрд. 340 млн. рублей или 112,9 % к январю-ноябрю 2018 года. Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 82 млрд. 831 млн. рублей или 110,6 % к январю-ноябрю 2018 года», – сообщила Юлия Ярышкина.

Исполняющая обязанности главы городской администрации отметила факт строительства 116 жилых домов за отчетный период 2019 года, из которых один многоквартирный жилой дом на 25 квартир и 115 индивидуальных жилых домов.

«Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало ноября 2019 года составила 31 282,3 рублей или 115,1 % к соответствующему периоду 2018 года. Среднесписочная численность работающих в организации города на начало ноября 2019 года составила по крупным и средним организациям 27 477 человек или 100,3 % к аналогичному периоду 2018 года», – продолжила Юлия Ярышкина.

Также в ее докладе прозвучало, что численность безработных граждан остаётся стабильно низкой, а количество вакансий стало выше по сравнению с ноябрём 2018 года.

В завершении выступления исполняющая обязанности главы администрации Великих Лук отметила, что в целом за рассматриваемый период 2019 года экономическая ситуация в городе характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики.