Общество

Начальник полиции ОМВД по городу Великие Луки: Мошенники не дремлют

По вопросу о состоянии правопорядка в городе в декабре 2019 года на общегородском совещании выступил начальник полиции отдела министерства внутренних дел России по городу Великие Луки Виктор Тарасов.

«В декабре 2019 года в ОМВД России по городу Великие Луки поступило 1 640 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбуждено 95 уголовных дел, в том числе: 12 экономической направленности, 14 – по линии незаконного оборота наркотиков, 42 кражи разной степени тяжести, 4 мошеннических действия, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, 1 разбойное нападение, 22 превентивных состава преступлений», – прозвучало в его отчёте.

Как рассказал Виктор Тарасов, в течение месяца сотрудниками полиции проводились мероприятия по охране правопорядка, в ходе которых было составлено 1 884 протокола об административных правонарушениях. 1 320 из них – по линии ГИБДД.

«В декабре 2019 года на территории города зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек», – сообщил начальник полиции городского ОМВД.

Также Виктор Тарасов пояснил, что основным видом преступлений, совершаемых как на территории города Великие Луки, так и всей области в целом, являются кражи. Набирает рост число краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Только за декабрь было совершено 10 таких краж и 4 мошенничества.

Начальник полиции подробно описал один из случаев совершённых мошеннических действий, потерпевшей по которому стала великолучанка 1993 года рождения. Гражданке поступил звонок на мобильный с предложением взять кредит в Московском инверсионном банке на сумму от 100 000 до 150 000 рублей. Для этого необходимо было собрать документы и вместе с курьером проследовать в банк, где якобы и будет происходить выдача кредита. Как выяснилось далее, за услуги курьера нужно заплатить 3 350 рублей, перечислив деньги на определённый расчетный счет. Указанная сумма была гражданкой перечислена через терминал. После чего мнимые сотрудники банка вынудили потерпевшую перевести ещё около 10 тысяч рублей для того, чтобы оформить страховку на её карту, также гражданка заплатила мошенникам за переезд курьера, причём дважды. В общей сложности на разные счета и под разными предлогами великолучанка перевела около 40 тысяч рублей.

Описывая произошедшее, Виктор Тарасов отметил, что потерпевшей каждый раз звонили разные люди, и подчеркнул, что на уловки мошенников попадаются не только пожилые граждане: в число потерпевших, к сожалению, входят великолучане всех возрастов.

По завершении выступления докладчику был задан вопрос об организации охраны правопорядка при проведении праздничных новогодних мероприятий и о результатах проведённой в этот период работы.

«Для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий было задействовано 98 сотрудников ОМВД, 28 единиц служебного автотранспорта, 17 членов добровольной народной дружины, 1 работник частной охранной организации, 2 сотрудника Росгвардии. В ходе проводимых на территории города мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было», – отчитался Виктор Тарасов.