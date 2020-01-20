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Общество

Псковские правоохранители предлагают выйти на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов

22.01.2020 15:21|ПсковКомментариев: 0

Полиция Пскова предложила властям города выйти через Псковское областное Собрание на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение озвучил на общегородском итоговом совещании начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову Евгений Кулешов.

«Совместно с Роспотребнадзором нами проведена проверка 44 торговых объектов Пскова - магазинов, точек общепита, ларьков. Выявлено 11 правонарушений, связанных с отсутствием сопроводительной документации на снюс и аннотации на русском языке», - сообщил он. 

Материалы будут направлены в Арбитражный суд для вынесения решения об их изъятии из продажи.

Как отметил представитель УМВД Пскова, продавцы никотиносодержащих жевательных смесей убрали оттуда табак, поскольку табачные изделия продавать несовершеннолетним запрещено. Снюсы не рекомендуется употреблять несовершеннолетним, а запрета нет. От одного пакетика снюса люди получают очень большую дозу никотина. Содержание никотина в одной банке равнозначно двум пачкам сигарет. В основном снюс потребляют подростки от 10 - 15 лет, и эта категория не будет читать, что написано на баночке, отметил Кулешов, добавив, что в составе снюсов нет веществ, которые накладывали бы запрет на продажу снюсов.

Также Евгений Кулешов напомнил о распоряжении правительства провести в регионах  масштабный комплекс мероприятий, направленных на установление законности продажи данной продукции, чем полиция Пскова и занимается.

Источник: Псковская Лента Новостей
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