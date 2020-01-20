Общество

Новый проект наружного освещения микрорайона Паневик планируют разработать в администрации Пскова

Пути решения проблемы с наружным освещением в микрорайоне Паневик обсудили сегодня, 22 января, на общегородском итоговом совещании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Просьбу оказать содействие в решении вопроса в адрес руководства Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада») высказала глава Пскова Елена Полонская и в качестве возможного решения предложила передать сети наружного освещения на баланс города. Между тем, представитель энергетиков Дмитрий Лупандин пояснил, что наружные сети в Паневике строились силами ТСЖ «Автомобилист». В 2015 году одна линия была передана на баланс «Псковэнерго», вторая находится до сих пор на балансе ТСЖ. Три года назад уличное освещение в данном микрорайоне было отключено.

Решить проблему, по мнению Лупандина, можно только одним способом - подать заявку на техприсоединение. А сделать это, по 131-му федеральному закону, должен муниципалитет как ответственный за организацию уличного освещения.

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Как сообщил начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ Ерем Сафарян, у УГХ нет никаких документов на эти сети, что значительно осложняет решение вопроса по техприсоединению. «Видно, что там есть где-то светильники, район большой - протяженность улиц - 7,5 км. И там, скорее всего, не одна точка учета нужна и не одна сеть освещения. Чтобы подать заявку на техприсоединение, нужен минимальный пакет документов. Мы не раз просили жителей найти какие-либо документы, чтобы понять, о каких участках наружного освещения идет речь, но их не предоставили», - пояснил сотрудник управления.

Поэтому УГХ рассматривает вариант разработки проектной документации по строительству новых сетей наружного освещения в Паневике. Цена вопроса - около 1 млн рублей.