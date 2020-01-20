Общество

В Пскове будут уточнять данные о ветеранах ВОВ для получения выплат к 75-летию Победы

Более 4,3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны придется в буквальном смысле найти властям Пскова, чтобы обеспечить их выплатами к 75-летию Великой Победы. Такая информация была озвучена на общегородском итоговом совещании 22 января.

Как сообщила начальник Территориального управления города Пскова Главного государственного Управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, ситуация с выплатами к юбилею Победы вызывает большую обеспокоенность.

«Сегодня у нас в Пскове ветеранов 13164, цифра постоянно меняется. Инвалидов ВОВ всего осталось 34, участников боевых действий - 97, жителей блокадного Ленинграда - 106, несовершеннолетних узников - 1930, тружеников тыла - 655, совершеннолетних узников - 8. Детей войны, проживающих в Псковской области, которые к нам обратились, - 1166, а детей войны, которые проживают в Пскове и родились в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, - 9 170», - сообщила Наталья Хачапуридзе.

В прошлом году, по ее словам, были нарекания из-за выплат - кто-то из ветеранов умер, кто-то уехал из Пскова. В этом году неясна ситуация по выплатам для 4353 человек. В 2010 году, когда осуществлялась реализация закона о монетизации льгот, эти граждане не написали в управление соцзащиты соответствующие заявления о замене льгот на деньги.

Поскольку в их числе есть граждане, которым полагается выплата к 75-летию Победы, Наталья Хачапуридзе попросила власти Пскова оказать содействие в их поиске, в том числе через управляющие компании и ТСЖ. «Пусть они проверят, живут эти люди по своим адресам или нет», - пояснила она.

«Это наше общее дело. Тем более такие хорошие выплаты к 75-летию Победы. И губернатор тоже обещал им выплаты в 10 тыс. рублей. Надо решить вопрос», - отметила Наталья Хачапуридзе. Глава Пскова Елена Полонская пообещала оказать всемерную поддержку в этом вопросе.

Начальник управления соцзащиты также напомнила, что ветеранам ВОВ к юбилею Победы полагается выплата в 75 тыс. рублей, несовершеннолетним узникам - 50 тысяч. «Будут ли получать выплату дети войны, сказать не могу. У нас данных нет», - заключила Наталья Хачапуридзе.