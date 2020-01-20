Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Дело Гавунаса
Детская обувь для зимы
Билеты в кино от Нашего радио
Покровский бранч: Новая традиция
Гонки по вертикали
Гражданская пресса в 2019
ТОП-100 влиятельных псковичей
ТОП-100 псковских миллионеров
Телефон прямого эфира 56-73-72
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
 
 
 
ещё Общество 20.01.2020 18:0521 ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию 22.01.2020 17:030 Псковской таможней в 2019 году выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей 22.01.2020 16:520 142 работника планируется сократить в Пскове 22.01.2020 16:271 Участник праймериз «Единой России» на пост главы Печорского района Сергей Тарасик обозначил проблемы муниципалитета 22.01.2020 16:198 Вера Емельянова: С 2025 года Псковская область начнет прирастать населением 22.01.2020 16:160 Расходы на сферу образования преобладали в бюджете Великих Лук в 2019 году
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 15.01.2020 22:5713 Не знал до последнего - отставка для Медведева стала неожиданной 16.01.2020 20:270 Известную российскую актрису Екатерину Шпицу затравили за фото с разрезанным арбузом между ног 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове будут уточнять данные о ветеранах ВОВ для получения выплат к 75-летию Победы

22.01.2020 16:02|ПсковКомментариев: 11

Более 4,3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны придется в буквальном смысле найти властям Пскова, чтобы обеспечить их выплатами к 75-летию Великой Победы. Такая информация была озвучена на общегородском итоговом совещании 22 января. 

Как сообщила начальник Территориального управления города Пскова Главного государственного Управления социальной защиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, ситуация с выплатами к юбилею Победы вызывает большую обеспокоенность.

«Сегодня у нас в Пскове ветеранов 13164, цифра постоянно меняется. Инвалидов ВОВ всего осталось 34, участников боевых действий - 97, жителей блокадного Ленинграда - 106, несовершеннолетних узников -  1930, тружеников тыла - 655, совершеннолетних узников - 8. Детей  войны, проживающих в Псковской области, которые к нам обратились, - 1166, а детей войны, которые проживают в Пскове и родились в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, - 9 170», - сообщила Наталья Хачапуридзе.

В прошлом году, по ее словам, были нарекания из-за выплат - кто-то из ветеранов умер, кто-то уехал из Пскова. В этом году неясна ситуация по выплатам для 4353 человек. В 2010 году, когда осуществлялась реализация закона о монетизации льгот, эти граждане не написали в управление соцзащиты соответствующие заявления о замене льгот на деньги. 

Поскольку в их числе есть граждане, которым полагается выплата к 75-летию Победы, Наталья Хачапуридзе попросила власти Пскова оказать содействие в их поиске, в том числе через управляющие компании и ТСЖ. «Пусть они проверят, живут эти люди по своим адресам или нет», - пояснила она.

«Это наше общее дело. Тем более такие хорошие выплаты к 75-летию Победы. И губернатор тоже обещал им выплаты в 10 тыс. рублей. Надо решить вопрос», - отметила Наталья Хачапуридзе. Глава Пскова Елена Полонская пообещала оказать всемерную поддержку в этом вопросе.

Начальник управления соцзащиты также напомнила, что ветеранам ВОВ к юбилею Победы полагается выплата в 75 тыс. рублей, несовершеннолетним узникам - 50 тысяч. «Будут ли получать выплату дети войны, сказать не могу. У нас данных нет», - заключила Наталья Хачапуридзе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1389 человек
22.01.2020, 17:200 Подведены итоги работы Апелляционной комиссии псковского Росреестра за 2019 год 22.01.2020, 17:110 Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной 22.01.2020, 17:030 Псковской таможней в 2019 году выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей 22.01.2020, 16:520 142 работника планируется сократить в Пскове
22.01.2020, 16:460 Юрий Шматов: В поправках в Конституцию важно не только каждое слово, но и каждая буква, точка и запятая 22.01.2020, 16:340 ПЛН-ТВ: Хоккей с канадцами. Впервые в Пскове 22.01.2020, 16:271 Участник праймериз «Единой России» на пост главы Печорского района Сергей Тарасик обозначил проблемы муниципалитета 22.01.2020, 16:230 Белорусская автоцистерна со сжиженным газом перевернулась на трассе в Невельском районе
22.01.2020, 16:198 Вера Емельянова: С 2025 года Псковская область начнет прирастать населением 22.01.2020, 16:160 Расходы на сферу образования преобладали в бюджете Великих Лук в 2019 году 22.01.2020, 16:100 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA 22.01.2020, 15:550 Новый проект наружного освещения микрорайона Паневик планируют разработать в администрации Пскова
22.01.2020, 15:450 В Печорском районе началась первая встреча избирателей и потенциальных кандидатов от «Единой России» на пост главы муниципалитета 22.01.2020, 15:355 Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем - Вера Емельянова 22.01.2020, 15:300 На шоу гигантских ростовых кукол приглашает псковичей «Максимус» 22.01.2020, 15:232 Первый вице-губернатор: Необходимо увеличить рождаемость первых детей в Псковской области
22.01.2020, 15:210 Псковские правоохранители предлагают выйти на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов 22.01.2020, 15:170 Начальник полиции ОМВД по городу Великие Луки: Мошенники не дремлют 22.01.2020, 15:140 116 жилых домов построено в Великих Луках в минувшем году 22.01.2020, 15:110 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО
22.01.2020, 14:573 Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране 22.01.2020, 14:551 Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой 22.01.2020, 14:460 В Псковской области предотвратили попытку ввоза крупного рогатого скота без документов 22.01.2020, 14:341 Проблемы псковских поликлиник будут решены за счет федеральной программы - Вера Емельянова
22.01.2020, 14:254 Чушью назвал псковский профессор Анатолий Истомин выступление Греты Тунберг в Давосе 22.01.2020, 14:201 Усиление северо-западного ветра ожидается в ближайшее время в Псковской области 22.01.2020, 14:120 Первый вице-губернатор рассказала о поддержке ветеранов ВОВ и детей войны 22.01.2020, 14:040 В подразделениях ЛРР псковской Росгвардии с 1 февраля изменяется график приема граждан и юрлиц
22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий 22.01.2020, 13:400 Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных - Татьяна Козина 22.01.2020, 13:3813 Вера Емельянова: Мы приветствуем новый состав правительства 22.01.2020, 13:330 Дорожные полицейские Псковской области получили более 50 новых служебных машин. ФОТО
22.01.2020, 13:272 Андрей Турчак: Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное 22.01.2020, 13:190 Температурный рекорд побит в Пскове 21 января 22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 22.01.2020, 13:082 Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели
22.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой 22.01.2020, 12:540 Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области 22.01.2020, 12:400 Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета 22.01.2020, 12:250 Почти 50% озер Псковской области подвержены эффекту цветения
22.01.2020, 12:107 Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО 22.01.2020, 11:546 Профессор ПсковГУ не видит ничего неожиданного в аномально теплой зиме 22.01.2020, 11:461 Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон 22.01.2020, 11:440 Бесснежная зима в Псковской области убавила интерес охотников к добыче животных
22.01.2020, 11:410 Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи 22.01.2020, 11:327 Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства 22.01.2020, 11:290 Эксперт: Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле 22.01.2020, 11:263 Этой зимой Псково-Чудской водоем впервые с 1944 года не покрылся льдом
22.01.2020, 11:182 «Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не ожидается - Тала Нещадимова 22.01.2020, 11:061 Полуфиналистка проекта «Ты супер» и интересные спикеры города и выступят на Дне студента в ПсковГУ 22.01.2020, 10:516 «ОпрСтрой» опубликовал открытое письмо по ситуации с кампусом ПсковГУ 22.01.2020, 10:200 Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова станет гостем программы «Дом Советов»
22.01.2020, 10:100 Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты 22.01.2020, 09:540 На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января 22.01.2020, 09:450 Жители Усвятского района могут прийти на прием к прокурору области 22.01.2020, 09:363 Фракция КПРФ решила голосовать за поправки в Конституцию
22.01.2020, 09:270 В Новосокольническом районе по иску прокурора сироте предоставлено благоустроенное жилье 22.01.2020, 09:162 Псковские налоговики провели первые после новогодних праздников выезды «Мобильного офиса» на предприятия областного центра 22.01.2020, 09:040 В Острове состоялась очередная акция «Общественный контроль» 22.01.2020, 08:552 Тепловоз загорелся в пути в Новосокольническом районе
22.01.2020, 08:490 Более 130 нарушений выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове 22.01.2020, 08:381 Водитель мопеда зацепил дорожный знак в Невельском районе и получил травмы 22.01.2020, 08:320 Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства 22.01.2020, 08:2210 Изменить маршрут движения автобуса №30 в Пскове предлагает областной комитет по транспорту
22.01.2020, 08:152 Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор 22.01.2020, 07:570 Регионы России начали тестировать адресные меры поддержки малоимущих 21.01.2020, 23:111 Фотофакт: В Пушкинских Горах расцвели подснежники 21.01.2020, 22:320 Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
21.01.2020, 21:464 Сын Никаса Сафронова сделал Волочковой предложение 21.01.2020, 21:2814 Демография, рост доходов, повышение уровня жизни - Михаил Мишустин назвал главные задачи нового правительства 21.01.2020, 21:000 Власти Псковской области окажут поддержку школе гребли «Ника» в приобретении тренажеров 21.01.2020, 20:470 «ВАЗ» и «КАМАЗ» столкнулись на улице Алмазной в Пскове
21.01.2020, 20:3110 Объявлен новый состав кабинета министров РФ 21.01.2020, 20:234 Андрей Турчак проведет 22 января встречу с послом Сирии  21.01.2020, 20:141 Канадцы обыграли псковичей в международном хоккейном матче — 2:3 21.01.2020, 20:051 У нового премьер-министра РФ будет 9 заместителей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.