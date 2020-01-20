Общество

Псковской таможней в 2019 году выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей

Псковской таможней в 2019 году проведено 80 проверочных мероприятий после выпуска товаров и при обороте товаров на территории Псковской области. По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей, перечислено в бюджет 106 млн рублей, возбуждено 74 дела об административном правонарушении и 4 уголовных дела, конфисковано товаров на сумму порядка 8,5 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, из оборота на внутреннем рынке в 2019 году изъята «санкционная» продукция. Это фрукты, колбасная и молочная продукция, в общем объеме 874,06 кг.

«Вся "санкционная" продукция, реализуемая на внутреннем рынке, согласно законодательству, подлежит уничтожению в полном объеме. Кроме того, сотрудниками таможни при реализации в торговых точках неоднократно выявлялась продукция, обладающая признаками контрафактной. В частности, аксессуары для мобильных телефонов торгового знака Apple; нижнее белье, чулочно-носочная продукция и аксессуары торговых знаков Gucci, Calvin Klein, Empobio armani, общим количеством 732 единицы; 265 пачек табачной продукции без акцизных марок производства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также табачная продукция неустановленного происхождения; 10 меховых изделий с нарушениями порядка маркировки контрольными (идентификационными) знаками изъято из торгового оборота на рынках и в магазинах Псковской области, - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Николай Новолодский. - В этом году мы продолжим контролировать качество реализуемой в области продукции и соблюдение российского законодательства».