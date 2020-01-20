Общество

Псковский Красный Крест подготовил группу начинающих лекторов-добровольцев в Пустошке

Сегодня, 22 декабря, в Пустошке проходит первая организационно-установочная встреча для участников «Волонтерского десанта», которая дала старт циклу встреч, направленных на мотивацию подростков для ведения молодежной просветительской деятельности в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Открывая встречу, председатель Псковского регионального отделения РКК Петр Василевский, кратко рассказал присутствующим о целях и мероприятиях проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей», поделился опытом организации аналогичной деятельности в предыдущие периоды деятельности благотворительной организации. Он отметил, что привлечение молодежи, как помощников в профилактике социально значимых заболеваний, на практике доказало их важную роль в информационной работе в составе «Волонтерского десанта».

Знакомя присутствующих с мероприятиями проекта, Петр Василевский пригласил ребят участвовать в предстоящем спортивно-игровом конкурсе «Стиль моей жизни – спорт» и стать участниками ВелоКвеста. Он также пригласил подростков к участию в фотоконкурсе «Спорт школьной жизни: стоп-кадр».

Делая акцент на привлечение молодежи к распространению знаний о здоровом образе жизни, сотрудники Псковского Красного Креста уже несколько лет ведут работу по подготовке подростков в качестве лекторов-добровольцев.

На очередной встрече со старшеклассниками МБОУ «Пустошкинский центр образования», изъявившим желание вести профилактическую работу, были представлены тематические разработки занятий по темам «Здоровый образ жизни» и «Мы за жизнь без туберкулеза». Вместе со слушателями сотрудники Псковского Красного Креста детально разобрали план проведения будущих занятий с младшими школьниками. В помощь лекторам-добровольцам были предложены презентации и компьютерные игры для закрепления пройденных тем.

Получив основные знания и навыки проведения бесед со сверстниками по вопросам профилактики туберкулеза и пропаганды здорового образа жизни, волонтеры во второй части встречи попробовали себя в роли лектора-добровольца. Они продемонстрировали свои умения вести профилактическое занятие и способность мотивировать сверстников на ведение здорового образа жизни своим примером заботы о здоровье, активно занимаясь спортом.

Такое мероприятие в этом году стало возможным благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.