Общество

Расходы на сферу образования преобладали в бюджете Великих Лук в 2019 году

В декабре 2019 года в бюджет Великих Лук поступило доходов на общую сумму 809,2 млн. рублей, из них собственные доходы составили 125,3 млн. рублей. Об этом сообщила заместитель главы администрации Великих Лук – начальник финансового управления Наталья Дмитриева на общегородском совещании.

Что касается итогов 2019 года, то в целом в доход городского бюджета в прошлом году поступило 2 858,2 млн. рублей, что на 902,3 млн. рублей больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

План по собственным доходам городского бюджета выполнен на 103,5%. По сравнению с 2018 годом увеличились поступления налоговых доходов на 59,3 млн. рублей и составили 789,2 млн. рублей. Увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц – на 67,9 млн. рублей или 12,2 %, что обусловлено ростом заработной платы, а также мерами, принимаемыми по легализации заработной платы. Поступления по неналоговым доходам составили 110,1 % от плана или 131,9 млн. рублей.

Рассказала начальник финансового управления и о расходах городского бюджета за отчетный год, сообщив, что все первоочередные расходы бюджета города по состоянию на 1 января 2020 года профинансированы.

«Расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность, – отметила Наталья Дмитриева, – В совокупности на функционирование социальной сферы направлено 2 030,7 млн. рублей или 70 % от общей суммы расходов. Непосредственно на реализацию мероприятий в области образования израсходовано 1745,1 млн. рублей, физкультуры и спорта – 90,0 млн. рублей, культуры – 121,2 млн. рублей, социальной политики – 74,5 млн. рублей».

По-прежнему, в общей сумме преобладали расходы на сферу образования, включая реализацию основных общеобразовательных программ и создание условий для обеспечения присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях.

Средства также выделялись на оказание услуг учреждениями дополнительного образования, проведение мероприятий в области культуры и спорта, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и молодых семей.

«Серьезные финансовые вложения направлены на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта – 204,8 млн. рублей, – сообщила Наталья Дмитриева. – Это строительство детских садов на улицах Первомайской, Заслонова и в северном микрорайоне, новой школы на улице Заслонова, ФОКОТа в районе улицы Дружбы, реконструкция здания школы № 6, капитальный ремонт ДМШ № 1».

Кроме того, Наталья Дмитриева рассказала о средствах, выделенных на жилищно-коммунальное хозяйство, сумма которых составила 7,4 % от всех произведённых расходов; доложила о расходах на газификацию Великих Лук, развитие систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, благоустройство воинских захоронений, строительство централизованной уличной сети водопровода жилых застроек и снос многоквартирных ветхих домов, а также на содержание и ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий. Отчитываясь по расходам на благоустройство города, Наталья Дмитриева отметила, что на формирование современной городской среды было направлено 31,3 млн. рублей.

Вопросов к докладчику не возникло.