Общество

В клиентских службах ПФР жители Псковской области могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что во всех клиентских службах ПФР можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, создать, подтвердить или восстановить (в случае утери) свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, эта услуга востребована у жителей региона. В 2019 году такой возможностью воспользовались 31463 человека.

Напомним, логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе «Электронные услуги», в личном кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об остатке средств.

Важная функция личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале государственных услуг позволяет экономить время и получать все больше их дистанционно.