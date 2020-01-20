Общество

142 работника планируется сократить в Пскове

142 работника планируют сократить работодатели в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные Центра занятости населения города Пскова были озвучены на общегородском итоговом совещании по итогам деятельности в декабре 2019 года.

«На данный момент 19 организаций сообщили о предстоящих сокращениях. Крупных сокращений нет — сокращают буквально по 1-2 человека. Кроме того, в нескольких организациях происходит реорганизация, поэтому люди там будут не сокращены, а переведены на другую работу. На сегодняшний день к сокращению предполагается 142 человека», - сообщила представитель Центра занятости, добавив, что уровень безработицы на конец года в Пскове составил 0,3%.

В этом году Центр занятости реализует две программы: «50+» в рамках которой бесплатное обучение получают мужчины и женщины от 50 лет и старше, и программа переобучения мам. Она касается женщин, имеющих детей до 3 лет и не состоящих в трудовых отношениях, а также неработающих женщин с детьми до семи лет.