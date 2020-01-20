Общество

Декриминализация статьи об ОПГ для бизнеса станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 23 января, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная декриминализации статьи 210 УК РФ.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному Собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства», имея в виду частичную декриминализацию статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Что скрывается за этой формулировкой? Насколько это важно для бизнес-сообщества Псковской области? Какие есть печальные примеры практики применения данной статьи в нашем регионе? Об этом мы попросим рассказать приглашенных экспертов.

Спикеры:

• директор гипермаркета «Империал» Рассадин Николай Юрьевич

• уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Мурылев Аркадий Анатольевич

• президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Зубов Владимир Анатольевич

• депутат Псковского областного Собрания, генеральный директор ООО «Еврокерамика» Панченко Владимир Юрьевич

Дата проведения: 23 января. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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