Общество

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус. Его везут из аэропорта Пулково. Информацию об этом «Телеканалу 78» подтвердил главврач клиники Алексей Яковлев.

Мужчина прибыл на самолете из Шанхая. Никаких подробностей о его самочувствии и симптомах болезни собеседник издания не сообщил. «Пациента пока не привезли, поэтому уточнять нечего», - отметил Яковлев.

Ранее Telegram-канал Mash писал о неком 23-летнем Армане К., которого везут из Пулково в медучреждение. Он прибыл в Петербург из китайского города с пересадками в Красноярске и Москве. Медиков заранее предупредили, что речь идет именно о китайском вирусе. По прибытии в аэропорт температура его тела составляла 38 градусов. При этом издание Baza указывало, что госпитализированных в Боткинскую больницу было двое, один из них сам пришел в медпункт в Пулково и рассказал о высокой температуре. Ему поставили предварительный диагноз - ОРВИ.

Ранее из-за распространения вируса Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Для приехавшие в страну иностранцы должны будут заполнить специальную анкету и пройти измерение температуры.