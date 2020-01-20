Общество

РЖД: При прохождении пассажиром электронной регистрации на поезд дальнего следования не нужно распечатывать билет

Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» напоминает пассажирам поездов дальнего следования о том, что в случае приобретения билета на поезд как во внутрироссийском, так и международном сообщении, при условии прохождения процедуры электронной регистрации (ЭР), распечатывать билет на бумажном носителе не обязательно. Для посадки в поезд необходимо предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность и показать билет с экрана любого мобильного устройства. Необходимость в печати билета сохраняется только в случае отсутствия электронной регистрации на рейс.

Отметим, что приобретенные билеты, хранящиеся в «Личном кабинете» на сайте ОАО «РЖД» в соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации №322 от 21.08.2012г. являются бланками строгой отчетности и могут применяться для осуществления организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт.