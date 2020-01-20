Общество

Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 22 января, провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, который несколько дней назад был назначен на эту должность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ходе общения стороны обсудили актуальные вопросы по взаимодействию компании и администрации региона.

«Очень надеюсь, что, выполняя поручения и задачи руководства „Газпрома“ и „Газпром межрегионгаза“, вы также будете учитывать интересы, возможности и особенности Псковской области. У нас хорошие отношения складываются с „Газпромом“, несмотря на то что в предыдущий период были накоплены значительные долговые обязательства», - отметил Михаил Ведерников. Он также сообщил, что в июне прошлого года совместно с руководством «Газпрома» был пересмотрен план реструктуризации задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленный природный газ. Губернатор обратил внимание, что в прошлом году регион в этой части выполнил все взятые на себя обязательства и в настоящее время график перевыполняется.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером достигнута договоренность, что с 2020 года будет пересмотрена программа газификации Псковской области.

В свою очередь Олег Басников подтвердил готовность к открытому и конструктивному взаимодействию с администрацией региона. К приоритетным направлениям в своей работе он отнес осуществление в полном объеме мероприятий по газификации области, организацию бесперебойной, безаварийной поставки газа в регион, обеспечение своевременной оплаты текущих платежей, а также модернизацию объектов теплосетевой инфраструктуры. «Буду стараться внести свой вклад в развитие Псковской области, в своей работе постараюсь обязательно учитывать социальный аспект», - заметил Олег Басников.

Михаил Ведерников проинформировал, что в настоящее время общая газификация региона составляет порядка 53%. Он обратил внимание, что на газификацию субъекта планируется направлять не только средства региона, но работать с федеральным центром по вопросам дополнительной поддержки, использовать возможности индивидуальной программы социально-экономического развития, а также программу комплексного развития сельских территорий. «Если сможем динамично газифицировать регион, то это серьезно улучшит качество жизни населения, будет способствовать развитию основных направлений экономики, решению ключевых социальных задач», - заключил губернатор.