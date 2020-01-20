Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Билеты в кино от Нашего радио
Рекомендовано самой природой
Детская обувь для зимы
Покровский бранч: Новая традиция
отпечаталось в сердце
ТОП-100 влиятельных псковичей
Рейтингомер Командный зачет
ТОП-100 псковских миллионеров
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
 
 
 
ещё Общество 20.01.2020 18:0521 ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию 22.01.2020 20:010 В Псковской области акция «Студенческий десант» прошла под девизом «Служба в органах внутренних дел. Мечта или реальность?» 22.01.2020 19:410 Глава Пушкиногорского района рассказал о сложностях с восстановлением неработающих фонарей в Пушкиногорье 22.01.2020 19:290 В клиентских службах ПФР жители Псковской области могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг 22.01.2020 19:080 Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия 22.01.2020 18:450 Псковский Красный Крест подготовил группу начинающих лекторов-добровольцев в Пустошке
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 21.01.2020 12:3810 Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма 20.01.2020 14:0011 Гдовский депутат: Замглавы района Вячеслав Белов присвоил берег Чудского озера. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области акция «Студенческий десант» прошла под девизом «Служба в органах внутренних дел. Мечта или реальность?»

22.01.2020 20:01|ПсковКомментариев: 0

Будущие юристы из Псковского государственного университета познакомились с деятельностью Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

Начальник УКОН УМВД полковник полиции Сергей Титов рассказал гостям об основных задачах, стоящих перед сотрудниками Управления. В своем выступлении Сергей Леонидович говорил о тех качествах, которыми должен обладать современный полицейский, о трудностях и испытаниях, с которыми ему приходится сталкиваться при несении службы.

Как отметил заместитель начальника УКОН УМВД полковник полиции Рустам Кохан, наряду с оперативно-розыскной деятельностью сотрудниками подразделений по контролю  за оборотом наркотиков активно проводится профилактическая работа. Важнейшим инструментом ее организации является формирование на территории области молодежного актива, обучение его методам антинаркотической пропаганды, привлечение добровольцев для проведения среди учащихся мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Затем состоялся открытый диалог с бойцами отряда специального назначения «Гром». «На нас возложены функции по обеспечению силовой поддержки оперативных подразделений УМВД России по Псковской области при проведении специальных операций»,- подчеркнул его командир.

В ходе общения представители псковского студенчества выразили свою заинтересованность в поступлении на службу в органы внутренних дел и пожелали вступить в волонтерское антинаркотическое движение.

Фото Вероники Лотоцкой

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1411 человек
22.01.2020, 20:340 Пожарный Валера, Австралия и язык программирования Python привели команду школьников к победе в зимнем Кампусе ПсковГУ 22.01.2020, 20:231 Интерактив: Замкнутый круг 22.01.2020, 20:160 На «Веселый праздник именин» приглашает музей-заповедник «Михайловское» 22.01.2020, 20:130 В Великих Луках отмечен рост поступлений налогов и сборов
22.01.2020, 20:010 В Псковской области акция «Студенческий десант» прошла под девизом «Служба в органах внутренних дел. Мечта или реальность?» 22.01.2020, 19:520 Житель Псковского района похитил шлифовальную машину и дрель 22.01.2020, 19:410 Глава Пушкиногорского района рассказал о сложностях с восстановлением неработающих фонарей в Пушкиногорье 22.01.2020, 19:391 Резидент ОЭЗ «Моглино» - производитель искусственных алмазов принял участие в выставке в Японии
22.01.2020, 19:371 ДТП произошло у «Магеллана» на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 22.01.2020, 19:290 В клиентских службах ПФР жители Псковской области могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг 22.01.2020, 19:111 Областная библиотека в Татьянам и студентам подарит бессрочные читательские билеты 22.01.2020, 19:080 Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22.01.2020, 18:553 Озвучены основные проблемы владельцев ларьков, киосков и павильонов в Пскове 22.01.2020, 18:450 Псковский Красный Крест подготовил группу начинающих лекторов-добровольцев в Пустошке 22.01.2020, 18:301 Декриминализация статьи об ОПГ для бизнеса станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 22.01.2020, 18:200 В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
22.01.2020, 18:201 Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания 22.01.2020, 18:142 Пскович не захотел идти за новой порцией спиртного и стал угрожать знакомому убийством 22.01.2020, 18:031 Вода и дороги: Кандидаты «Единой России» на пост главы Печорского района назвали первостепенные проблемы Новоизборской волости 22.01.2020, 17:560 До минус 5 градусов похолодает ночью в Псковской области
22.01.2020, 17:420 Пьяный житель Середки напал с ножом на мать своей сожительницы 22.01.2020, 17:350 Участники праймериз «Единой России» рассказали о своих первых шагах на посту главы Печорского района 22.01.2020, 17:200 Подведены итоги работы Апелляционной комиссии псковского Росреестра за 2019 год 22.01.2020, 17:110 Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной
22.01.2020, 17:030 Псковской таможней в 2019 году выявлено нарушений на сумму более 241 млн рублей 22.01.2020, 16:520 142 работника планируется сократить в Пскове 22.01.2020, 16:460 Юрий Шматов: В поправках в Конституцию важно не только каждое слово, но и каждая буква, точка и запятая 22.01.2020, 16:340 ПЛН-ТВ: Хоккей с канадцами. Впервые в Пскове
22.01.2020, 16:271 Участник праймериз «Единой России» на пост главы Печорского района Сергей Тарасик обозначил проблемы муниципалитета 22.01.2020, 16:232 Белорусская автоцистерна со сжиженным газом перевернулась на трассе в Невельском районе 22.01.2020, 16:1918 Вера Емельянова: С 2025 года Псковская область начнет прирастать населением 22.01.2020, 16:160 Расходы на сферу образования преобладали в бюджете Великих Лук в 2019 году
22.01.2020, 16:100 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA 22.01.2020, 16:0216 В Пскове уточнят адреса проживания ветеранов, чтобы направить им открытки к 75-летию Победы 22.01.2020, 15:550 Новый проект наружного освещения микрорайона Паневик планируют разработать в администрации Пскова 22.01.2020, 15:450 В Печорском районе началась первая встреча избирателей и потенциальных кандидатов от «Единой России» на пост главы муниципалитета
22.01.2020, 15:356 Идти медленно, по одной школе в год, мы не можем - Вера Емельянова 22.01.2020, 15:300 На шоу гигантских ростовых кукол приглашает псковичей «Максимус» 22.01.2020, 15:232 Первый вице-губернатор: Необходимо увеличить рождаемость первых детей в Псковской области 22.01.2020, 15:210 Псковские правоохранители предлагают выйти на федеральный уровень с инициативой об ограничении продажи снюсов
22.01.2020, 15:170 Начальник полиции ОМВД по городу Великие Луки: Мошенники не дремлют 22.01.2020, 15:140 116 жилых домов построено в Великих Луках в минувшем году 22.01.2020, 15:110 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО 22.01.2020, 14:573 Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране
22.01.2020, 14:551 Псковские археологи рассказали, что происходит с найденной на раскопках керамикой 22.01.2020, 14:460 В Псковской области предотвратили попытку ввоза крупного рогатого скота без документов 22.01.2020, 14:341 Проблемы псковских поликлиник будут решены за счет федеральной программы - Вера Емельянова 22.01.2020, 14:254 Чушью назвал псковский профессор Анатолий Истомин выступление Греты Тунберг в Давосе
22.01.2020, 14:201 Усиление северо-западного ветра ожидается в ближайшее время в Псковской области 22.01.2020, 14:120 Первый вице-губернатор рассказала о поддержке ветеранов ВОВ и детей войны 22.01.2020, 14:040 В подразделениях ЛРР псковской Росгвардии с 1 февраля изменяется график приема граждан и юрлиц 22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий
22.01.2020, 13:400 Аномально теплая зима способствует более активному развитию болезней животных - Татьяна Козина 22.01.2020, 13:3813 Вера Емельянова: Мы приветствуем новый состав правительства 22.01.2020, 13:331 Дорожные полицейские Псковской области получили более 50 новых служебных машин. ФОТО 22.01.2020, 13:272 Андрей Турчак: Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное
22.01.2020, 13:190 Температурный рекорд побит в Пскове 21 января 22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 22.01.2020, 13:082 Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели 22.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой
22.01.2020, 12:540 Аномально теплая зима отрицательно сказывается на лесозаготовках и торфодобыче в Псковской области 22.01.2020, 12:400 Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета 22.01.2020, 12:250 Почти 50% озер Псковской области подвержены эффекту цветения 22.01.2020, 12:1015 Псковичка Светлана Шумейко получила титул GrandMa Planet конкурса «Миссис бабушка Вселенная». ВИДЕО
22.01.2020, 11:546 Профессор ПсковГУ не видит ничего неожиданного в аномально теплой зиме 22.01.2020, 11:461 Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон 22.01.2020, 11:440 Бесснежная зима в Псковской области убавила интерес охотников к добыче животных 22.01.2020, 11:410 Социальную выплату на улучшение жилищных условий в этом году получат 22 молодые семьи
22.01.2020, 11:327 Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства 22.01.2020, 11:291 Эксперт: Отсутствие льда на Псково-Чудском водоеме положительно сказывается на рыбном промысле 22.01.2020, 11:263 Этой зимой Псково-Чудской водоем впервые с 1944 года не покрылся льдом 22.01.2020, 11:182 «Хорошей» зимы в Псковской области в этом году уже не ожидается - Тала Нещадимова
22.01.2020, 11:061 Полуфиналистка проекта «Ты супер» и интересные спикеры города и выступят на Дне студента в ПсковГУ 22.01.2020, 10:517 «ОпрСтрой» опубликовал открытое письмо по ситуации с кампусом ПсковГУ 22.01.2020, 10:200 Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова станет гостем программы «Дом Советов» 22.01.2020, 10:100 Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.