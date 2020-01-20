Общество

В Псковской области акция «Студенческий десант» прошла под девизом «Служба в органах внутренних дел. Мечта или реальность?»

Будущие юристы из Псковского государственного университета познакомились с деятельностью Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник УКОН УМВД полковник полиции Сергей Титов рассказал гостям об основных задачах, стоящих перед сотрудниками Управления. В своем выступлении Сергей Леонидович говорил о тех качествах, которыми должен обладать современный полицейский, о трудностях и испытаниях, с которыми ему приходится сталкиваться при несении службы.

Как отметил заместитель начальника УКОН УМВД полковник полиции Рустам Кохан, наряду с оперативно-розыскной деятельностью сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков активно проводится профилактическая работа. Важнейшим инструментом ее организации является формирование на территории области молодежного актива, обучение его методам антинаркотической пропаганды, привлечение добровольцев для проведения среди учащихся мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Затем состоялся открытый диалог с бойцами отряда специального назначения «Гром». «На нас возложены функции по обеспечению силовой поддержки оперативных подразделений УМВД России по Псковской области при проведении специальных операций»,- подчеркнул его командир.

В ходе общения представители псковского студенчества выразили свою заинтересованность в поступлении на службу в органы внутренних дел и пожелали вступить в волонтерское антинаркотическое движение.

Фото Вероники Лотоцкой