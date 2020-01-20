Общество

Глава Пушкиногорского района рассказал о сложностях с восстановлением неработающих фонарей в Пушкиногорье

Жители Пушкинских Гор пожаловались, что у дома №6 по улице Дачной не горит фонарь. Причем - уже 2 месяца. Со слов жителей, ходить там «темно и страшно». Глава Пушкиногорского района Александр Баранов рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, как идет работа по восстановлению неисправных уличных фонарей в городском поселении «Пушкиногорье».

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«Все заявки, заявления жителей, у кого фонарь вышел из строя, лампочка перегорела, - находятся в городском поселении "Пушкиногорье". И чтобы устранить неисправность, жители должны обратиться туда, к ответственным. Там сформируют общую заявку - общий список с неисправными фонарями - и передадут в организацию, с которой заключен договор, - отметил Александр Баранов. - У нас в районе, к сожалению, нет своей организации и вышки, которые бы разрешили проблему. Поэтому надо формировать общую заявку: из-за одной-двух лампочек никто никуда не поедет».

Также глава муниципалитета добавил, что несколько таких тематических обращений от жителей Пушкиногорья получил и он: «Сейчас я сделаю звонок в городское поселение и тоже передам обращения, которые ко мне поступили: у кого-то тоже лампочки перегорели. Дополню общий список. Конечно, если бы была своя организация, своя вышка - было бы проще».

Хотя бы примерную дату, когда неисправности будут устранены, Александр Баранов не озвучил.