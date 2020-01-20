Общество

Неосторожное обращение с огнем - одна из наиболее частых причин пожаров в Великих Луках

С отчетом о состоянии пожарной безопасности в городе в декабре 2019 года в ходе общегородского совещания выступил Владислав Соболев, начальник отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки.

Он доложил, что течение декабря в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки поступило 29 сообщений о происшествиях, из которых зарегистрировано 17 пожаров и 12 иных происшествий. Причинами пожаров в прошедшем месяце явилось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и поджог. Пострадавших и погибших при пожарах в декабре не было.

Также Владислав Соболев привел данные за 2019 год в целом, сообщив, что на территории города было зарегистрировано 474 происшествия, в результате которых 1 гражданин погиб, 5 человек пострадало.

По окончанию отчёта начальника городского отдела надзорной деятельности к докладчику обратился заместитель главы администрации города Всеволод Куплайс. Его интересовали причины пожаров, характерные для нашего города, и меры их предупреждения.

«Основная доля пожаров в городе Великие Луки в 2019 году произошла в частном жилом секторе, и наиболее распространённые причины – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, неправильная эксплуатация электрических приборов и отопительных печей. Для предотвращения данных происшествий необходимо ограничивать табакокурение, особенно в нетрезвом состоянии, соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать неисправные электрические приборы, не оставлять электрические приборы в сети без присмотра, а также не разжигать отопительные печи легковоспламеняющимися горючими материалами и запретить их розжиг несовершеннолетним», – ответил Владислав Соболев.