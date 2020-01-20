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Общество

В этом году к патриотической акции «Хлеб той зимы» присоединится рекордное число муниципалитетов

22.01.2020 21:35|ПсковКомментариев: 0

В день 76-летия полного освобождения города Ленинграда от блокады, 27 января, в Пскове пройдет акция «Хлеб той зимы» в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в историческом центре Пскова специальная площадка развернется 27 января, с 13 до 18 часов, на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. А 26 января акция пройдет в Великих Луках, на площади Коммуны. В этом году к мероприятию присоединится рекордное число муниципалитетов: Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Печорский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский районы. В указанных муниципалитетах в период с 26 по 29 января также будут организованы площадки для проведения акции, в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и квесты.

У жителей муниципальных образований будет возможность узнать больше о событиях военного времени и ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

В текущем году акция реализуется на средства федерального гранта, который организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина выиграла на Всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2019». Напомним, победу ей присудили в номинации «Уверенные в будущем» за организацию в прошлом году акции «Хлеб той зимы», а также других мероприятий в рамках патриотического проекта «Чтобы помнили».

Отметим, в этом году акция пройдет в 5-й раз. Ежегодно организаторами этого памятного мероприятия выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден».

Источник: Псковская Лента Новостей
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