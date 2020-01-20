Общество

Осужденные ИК-4 изготовили песочницу Нееловскому детскому саду «Улыбка»

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области заключенные изготовили детскую песочницу для воспитанников одного из детских садов Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, идею порадовать малышей новой уличной песочницей предложили сами осужденные - ученики расположенного в учреждении профессионального училища №38, окончившие курсы по профилю «сборщик изделий из древесины».

Песочницу раскрасили в яркие и насыщенные цвета, а также дополнительно оборудовали закрывающейся крышкой. Уличную песочницу уже передали в детский сад сотрудники учреждения.

Отметим, что участие в подобных проектах организовано в рамках мероприятий «Десятилетия детства», в части реализации волонтерско-кураторского движения сотрудников уголовно - исполнительной системы.