Общество

В Опочке руководитель следственного управления СКР Петр Крупеня выслушал заявителей

22 января руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня провел выездной прием граждан в г.Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении, всего руководитель управления принял 4 человека, в том числе из Опочки, Себежа и Республики Беларусь.

Двое заявителей обратились по вопросу приобщения к материалам уголовного дела о коррупционном преступлении дополнительных документов, имеющих доказательственное значение. По итогам личного приема Петр Крупеня дал поручение о приобщении озвученных материалов и их оценке следствием.

Одна заявительница принята в рамках расследования уголовного дела об убийстве на территории обслуживания указанного отдела. Руководитель управления заверил о положительном решении ее вопроса по результатам личного приема.

Кроме того, еще один юноша обратился по вопросу трудоустройства. Ему был разъяснен порядок поступления на службу в органы Следственного комитета.