Общество

24 января в Пскове стартуют конкурсы «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020»

В пятницу, 24 января, в Пскове стартует традиционный муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020». Как рассказали в управлении образования администрации города Пскова, в этом году заявки на участие в состязаниях подали 15 школьных педагогов и 13 специалистов учреждений дошкольного образования.

Своих представителей на «Учитель года-2020» направили школы №№1, 2, 5, 9, 23, 24, 47, лицей №4, Многопрофильный правовой лицей №8, Гуманитарный лицей, Естественно-математический лицей №20, Социально-экономический лицей №21, Погранично-таможенно-правовой лицей №22, Псковский педагогический комплекс и Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. Свои профессиональные навыки продемонстрируют учителя начальных классов, математики, истории и обществознания, физической культуры, музыки, информатики, физики и информационно-коммуникационных технологий.

Программой конкурса предусмотрено написание эссе, представление своего опыты на конкурсе «Методическое слово», проведение урока. Полуфиналисты проводят дополнительно внеурочное мероприятие и мастер-класс, а финалистов ждет еще одно конкурсное испытание - профессиональный диалог.

Большое жюри возглавляет начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко, председатель конкурса «Учитель года-2020» - главный специалист управления Ирина Лопаткина. В состав жюри входят специалисты управления образования, представители образовательных учреждений, ПсковГУ, ПОИПКРО и педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Для оценки уроков утверждены эксперты-предметники из числа наиболее опытных, авторитетных педагогов школ города. Конкурсом также предусмотрено общественное жюри, в состав которого входят председатель профсоюзного комитета работников образования города Пскова Татьяна Сергеева и представители родительской общественности.

В конкурсе «Воспитатель года-2020 примут участие 7 воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, два логопеда, музыкальный руководитель и педагог-дефектолог. Очный тур включает в себя сочинение на заданную тему, мастер-класс и занятие с детьми. Пятеро полуфиналистов выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект». А финалисты покажут себя в ток-шоу «Профессиональный разговор».

В жюри конкурса входят специалисты по дошкольному образованию, педагоги-психологи, заведующие детскими садами, старшие воспитатели и общественники. Возглавляет его заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Галина Козеряцкая.

Победителей муниципальных конкурсов назовут 13 февраля на церемонии закрытия.