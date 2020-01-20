Общество

Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ»

Минюст разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его планируется заменить конкретными цифрами выплат.

Соответствующие поправки планируются и в другие документы, где фигурирует МРОТ, - Воздушный кодекс РФ, устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства, изменения готовятся в связи с тем, что понятию «МРОТ» в последнее время был придан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякого толкования.

Депутаты «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР заявили, что готовы поддержать законопроект. В КПРФ высказались против.