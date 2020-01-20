Общество

Прокуратура: Отдел по назначению и выплате детских пособий в Пскове недоступен для инвалидов

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в отделе по назначению и выплате детских пособий территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области не обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

В этой связи прокурор города направил в территориальный отдел города Пскова комитета по социальной защите Псковской области представление с требованием обеспечить доступность здания, в котором располагается отдел по назначению и выплате детских пособий, для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, вход в здание оборудован приспособлением для беспрепятственного доступа к нему маломобильных групп населения.