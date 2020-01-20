Общество

IX открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» состоится 5 марта

5 марта в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоится IX открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 75-летию Великой Победы и 50-летию ВЛГАФК.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия г.Великие Луки, член Совета Союза краеведов России Дмитрий Белюков, к участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных учреждений высшего и профессионального образования. Для участия в конференции необходимо не позднее 26 февраля подать заявку в оргкомитет и зарегистрироваться на данное мероприятие в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (АИС «Молодёжь России»).

Тематика выступлений может касаться всех сфер изучения истории Великих Лук, Псковского края, соседних и приграничных территорий, а также общих проблем краеведения.

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в краеведческом альманахе «Великолукский вестник», сборнике статей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК «Традиции - Инновации - Развитие».

Организаторами конференции выступают Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, Союз краеведов России, Великолукское городское краеведческое общество.