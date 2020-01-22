Общество

Конференция «Пусть память не меркнет, как Знамя Победы» состоится в апреле в Великих Луках

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И.Семевского при поддержке комитета культуры администрации г.Великие Луки проведут научно-практическую краеведческую конференцию «Пусть память не меркнет, как Знамя Победы».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия г.Великие Луки, член Совета Союза краеведов России Дмитрий Белюков, конференция состоится 23 апреля в г. Великие Луки в Центральной городской библиотеке им. М.И.Семевского.

Цель конференции – рассмотрение актуальных вопросов и малоизвестных страниц истории Великой Отечественной войны, опыта и перспектив работы по военно-патриотическому воспитанию.

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники архивов, библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, поисковых отрядов, СМИ, студенты.

Материалы конференции будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник».