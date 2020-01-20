Общество

Мама Дарины Даниленко рассказала об удалении опухоли мозга дочери в Турции

Трехлетняя жительница Великих Лук Дарина Даниленко улетела на лечение в Стамбул с мамой Вероникой, и девочке предстоит операция, рассказала сегодня мама, пишет «Московский комсомолец в Пскове».

Источник: страничка Вероники Даниленко, соцсеть «Вконтакте»

Напомним, весной этого года у Дарины обнаружили опухоль мозга. Лечение в российской клинике позволило уменьшить опухоль вдвое, Дарина снова стала ходить и смеяться, однако через 7 месяцев образование стало быстро расти.

Российские врачи, к которым мама обращалась за консультацией, пессимистичны в прогнозах. В клинике Стамбула ответили, что могут провести операцию. Стоимость лечения составила 3 млн рублей.

Был объявлен сбор под эгидой регионального благотворительного фонда Святой равноапостольной княгини Ольги. Деньги удалось собрать быстро, и вечером 21 января Дарина с мамой улетели в Стамбул.

На странице сбора в группе «Вконтакте» Вероника Даниленко рассказала, как прошел первый день в клинике. По словам мамы, нейрохирург обрисовал последствия, исключил летальный исход, но предупредил о сложных последствиях. «Если мы согласны, то операция будет только через неделю, примерно. Есть время всё обдумать. Долго ждать конечно, для меня неделя будет длиться бесконечно», - написала Вероника.