Общество

В ИК-4 организовано производство ящичной тары для хранения и транспортировки картофеля

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, в рамках увеличения выпуска продукции деревообработки и обеспечения трудозанятости осужденных, освоено производство ящичной тары для хранения и транспортировки картофеля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, новые ящики обеспечивают необходимую вентиляцию и соответствуют всем высокотехнологичным требованиям хранения картофеля в современных условиях. Деревянная тара вмещает до 1 тонны картофеля и исключает его механическое повреждение при хранении и доставке. В производстве ящичной тары задействованы трое осужденных.

В 2020 году изготовлена первая партия из 24 ящиков и направлена заказчику. Кроме того, в течение года планируется подготовить более 150 единиц ящичной продукции для заказчика на общую сумму около 600 000 рублей.