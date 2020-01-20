Общество

Арбитражный суд отказал ООО «ОпрСтрой» в иске о признании недействительным одностороннего отказа ПсковГУ от исполнения договора по реконструкции кампуса

Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «ОпрСтрой» в иске о признании недействительным одностороннего отказа ПсковГУ от исполнения договора по реконструкции кампуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С февраля 2018 года ООО «ОпрСтрой» вело работу по реконструкции бывшей гостиницы «Интурист» в качестве генерального подрядчика. Проект реконструкции разработан ОАО «Псковгражданпроект» и прошел главную государственную экспертизу в Санкт-Петербург. Завершение реконструкции планировалось на декабрь 2018 года, но ввиду медленных темпов производства работ, действие контракта пришлось пролонгировать до августа 2019 года. Ежедневно проводились совещания с представителями ООО «ОпрСтрой», направленные на выработку мер по сокращению сроков и увеличению объемов строительства.

«Университет делал все возможное для реализации таких мер, однако существенного сдвига в работе ООО "ОпрСтрой" достичь не удалось. В августе 2019 года генеральный директор ООО "ОпрСтрой" Владимир Новосельцев в рамках очного совещания в Минобрнауки России заявил о невозможности завершения работ реконструкции в срок в виду отсутствия оборотных средств. В таких условиях после информирования администрации Псковской области и с согласия Минобрнауки России университет был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке», - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Арбитражным судом Псковской области 21 января 2020 года принято решение, подтверждающее законность расторжения договора с ООО «ОпрСтрой». «Говоря о своих убытках, ООО "ОпрСтрой" умалчивает о полученных доходах при реализации договора, а также забывает о тех издержках, которые понес город Псков и университет от неисполнения ООО "ОпрСтрой" своих обязательств, - подчеркнули в пресс-службе. - По предъявленным работам, которые упоминает в письме ООО "ОпрСтрой", идет судебный процесс в Арбитражном суде Псковской области, по итогам которого будет принято решение.

Что касается расчетов с субподрядчиками, то этот вопрос относится исключительно к обязательствам ООО "ОпрСтрой". Договор на реконструкцию с ООО "ОпрСтрой" не предусматривал авансирования, в связи с чем расчеты с субподрядными организациями должны производиться за счет оборотных средств генерального подрядчика. Также хочется обратить внимание на то, что взаимоотношения между субподрядчиками и новым генеральным подрядчиком могут возникнуть лишь после заключения соответствующего договора между ними».

По информации пресс-службы, встречи представителей субподрядчиков с руководством университета осуществляются постоянно при согласовании времени, места и повестки встречи. Многие субподрядчики обратились в Арбитражные суды Псковской области и Санкт-Петербурга с исковыми требованиями к ООО «ОпрСтрой», что и полагается делать по закону в таких случаях. Университет выступает в таких делах в качестве третьего лица и в рамках закона поддерживает требования субподрядчиков к ООО «ОпрСтрой».

В настоящее время заключен договор строительного подряда с государственным предприятием ФСИН России. Данному предприятию передан объект строительства и оно обеспечивает надлежащую техническую сохранность объекта. «Угроза объекту и оборудованию отсутствует. Все виды работ по завершению реконструкции университетского кампуса выполняются по согласованному графику производства работ», - заключили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило открытое письмо от коллектива ООО «ОпрСтрой», в котором говорится о неуплате университетом средств за ранее выполненные работы на сумму 25 млн 903 тыс 769,99 рублей плюс пени.