Общество

«Прямая линия» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой состоится 23 января

Сегодня, 23 января, в 18.30 в пресс-центре Псковского облсовпрофа начнет работу «прямая линия» с лидером регионального профсоюзного движения Ульяной Михайловой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в разговоре также примет участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич.

Следить за трансляцией можно будет на сайте Псковского облсовпрофа, в группе Псковского областного совета профсоюзов ВКонтакте и на канале облсвопрофа в YouTube.

Обращаем внимание профсоюзных активистов и всех жителей Псковской области: если вы не направили свой вопрос к руководителям профсоюзного движения заранее, то в ходе «прямой линии» можно это сделать через мессенджер WhatsApp +7-921-113-26-22.