Общество

Более пяти тысяч преступлений раскрыто сотрудниками УМВД по Псковской области в 2019 году

В Пскове началось расширенное заседание коллегии УМВД РФ по Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в нем принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин и другие.

Открывая заседание, начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников выступил с докладом, в котором отчитался о работе управления за 2019 год.

Он отметил, что в 2019 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан в ходе 1750 крупных общественных мероприятий, всего в них приняли участие более 1 млн 95 тысяч человек. В обеспечении правопорядка был задействован 8781 сотрудник.

Также в прошлом год зафиксировано 123 тысячи обращений граждан. «Такое количество обращений свидетельствует о доверии граждан. Хочется также отметить повышение уровня раскрываемости преступлений. В 2019 году сотрудниками УМВД по Псковской области раскрыто 5193 преступления», - отметил Алексей Овсянников.

В общем рейтинге УМВД среди всех субъектов РФ Псковская область занимает 14 место. Меры, принятые сотрудниками, привели к уменьшению количества краж в Псковской области, на четверть сократились угоны автомобилей, их количество за прошлый год составило 94.

Всего за 2019 год в Псковской области зарегистрировано 8206 преступлений, из них 32 убийства, 103 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 31 разбой, 124 грабежа, 2776 краж и 721 мошенничество.