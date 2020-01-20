Общество

За прошлый год псковской полицией выявлено 1100 преступлений, связанных с наркотиками

За 2019 год УМВД по Псковской области выявлено 1100 преступлений, связанных с наркотиками. Около 90% этих преступлений характеризованы как тяжкие и особо тяжкие. Такую статистику привел начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе расширенного заседания коллегии УМВД РФ по Псковской области.

Алексей Овсянников отметил, что в части незаконного оборота наркотиков преступность возросла на 9%. Однако он отметил, что рост статистики произошел в связи с усиленной работой управления в борьбе с наркотиками. За прошедший год сотрудниками УМВД по Псковской области изъято более 840 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, пресечена деятельность четырех подпольных нарколабораторий.

Начальник управления МВД России по Псковской области поблагодарил за сотрудничество управление Федеральной службы безопасности и Пограничное управление. При этом он отметил, что в понижении общего уровня преступлений, которые связаны с наркотическими веществами, поможет только комплексный подход и совместная работа управлений и ведомств.