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Общество

Губернатор Псковской области отметил высокие результаты работы регионального УМВД в 2019 году

23.01.2020 13:14|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил высокие темпы работы регионального УМВД. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодарю всех сотрудников управления за профессиональную честную работу. В 2019 году удалось добиться убедительных результатов. Рост задержания преступников в течение 24-х часов после обращения граждан вырос на 21%», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что заметно увеличилась статистика раскрытых преступлений. Одним и самых важных и принципиальных направлений работы регионального УМВД является борьба с незаконным оборотом наркотиков. «В 2019 году выявлено и зафиксировано на 70% больше преступлений, связанных с наркотиками, перчена работа нарколабораторий, проведены изъятия контрабанды. Рост числа зарегистрированных преступлений - это прямое доказательство усиления борьбы. Важно удержать этот темп», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что региональными властями также предпринимаются профилактические меры по борьбе с наркотиками. «В прошлом году мы тоже сделали несколько важных шагов. Например, у нас проводилось важное федеральное мероприятие «За ЗОЖ». А уже в конце января будет рассмотрен законопроект о запрете оборота снюсов», - заявил губернатор.

Он отметил, что на текущий момент смеси широко распространились по учебным заведениям Псковской области и напомнил, что 17 января главный нарколог сообщил о первой смерти от снюса. «Региональный запрет станет своевременным решением, которое поможет избежать серьезных проблем. Только плечом к плечу мы сможем добиться больших результатов», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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